российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 июля 2024, 18:36 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Остин пообещал Умерову военную помощь более чем на два миллиарда долларов

Глава МО США Ллойд Остин, Фото: сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Вашингтоне во вторник, 2 июля, заявил, что Киеву будет выделен очередной пакет военной помощи в размере 2,3 миллиардов долларов, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего общения с Умеровым шеф Пентагона сказал: «Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критическую помощь, необходимую Украине. Новый пакет помощи будет содержать противотанковые средства, ракеты-перехватчики и боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Пекин обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела КНР / Такер Карлсон предсказал, что демократы снимут Байдена с выборов / В США сняли введенный администрацией Байдена запрет на экспорт СПГ / Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в небе Сирии / Конгрессмены США призвали Пентагон увеличить число украинских пилотов для обучения на F-16 / Хуситы атаковали коммерческие суда и британский военный корабль в акватории трех морей и в Индийском океане / В Сенате США считают допустимым применение Украиной американского оружия по территории в глубине России / Россия предупредила о политических последствиях поставок Израилем систем Patriot Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, США, Украина,