Остин пообещал Умерову военную помощь более чем на два миллиарда долларов

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Вашингтоне во вторник, 2 июля, заявил, что Киеву будет выделен очередной пакет военной помощи в размере 2,3 миллиардов долларов, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего общения с Умеровым шеф Пентагона сказал: «Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критическую помощь, необходимую Украине. Новый пакет помощи будет содержать противотанковые средства, ракеты-перехватчики и боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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