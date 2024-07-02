Российские боевые корабли прибыли в Венесуэлу

Отряд кораблей Северного флота России совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла, где пробудет несколько дней, после чего продолжит выполнять поставленные задачи в Атлантическом океане.

В сообщении пресс-службы Северного флота говорится: «Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана».

Напомним, что с 12 по 17 июня АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир Николай Чикер» ВМФ России посещали с визитом Кубу после завершения учений в Атлантике. Тогда американский телеканал CNN назвал заход российских кораблей в порт Гаваны «демонстрацией военной силы всего в 145 км от Флориды».

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube