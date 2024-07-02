российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 июля 2024, 22:16 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Соратники Байдена считают, что ему нужно выйти из предвыборной гонки

Фото: социальные сети Белого дома

Член Палаты представителей Конгресса США демократ Ллойд Доггет призвал президента Джо Байдена принять «болезненное» решение и выйти из избирательной кампании после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом, – сообщает во вторник, 2 июля, издание The Hill.

В своем заявлении Доггет говорит: «Я надеюсь, что Джо Байден примет болезненное и трудное решение выйти из гонки. Со всем уважением я призываю его сделать это. В опросах общественного мнения в прошедшем году он отставал от Трампа по количеству голосов по многим позициям. Сейчас слишком много поставлено на карту, чтобы рисковать победой Трампа, слишком легковесно предполагать, что сейчас можно изменить то, что нельзя было изменить за год, и что не удалось изменить в ходе дебатов. Байден не должен отдать власть Трампу в 2024 году».

В свою очередь, газета Politico пишет, что бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, член демократической партии, Нэнси Пелоси назвала оправданными опасения по поводу физических возможностей президента Джо Байдена в связи с его неудачным выступлением на дебатах с Трампом.

Как сообщает издание, Пелоси сказала следующее: «Я думаю, это законный вопрос: был это один неудачный эпизод, или таково его состояние в целом? Когда люди задают такой вопрос, он абсолютно оправдан. Я слышу неоднозначные мнения о том, готов ли Байден к предстоящей изнурительной осенней избирательной кампании. Хотя сомнения в отношении здоровья Трампа я считаю также справедливыми».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

СМИ: Трамп готов прекратить расширение НАТО на Восток / Зеленский* попросил Умерова узнать в США, когда будут переданы обещанные системы Patriot / Остин пообещал Умерову военную помощь более чем на два миллиарда долларов / Пекин обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела КНР / Такер Карлсон предсказал, что демократы снимут Байдена с выборов / В США сняли введенный администрацией Байдена запрет на экспорт СПГ / Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в небе Сирии / Конгрессмены США призвали Пентагон увеличить число украинских пилотов для обучения на F-16

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,