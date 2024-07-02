Соратники Байдена считают, что ему нужно выйти из предвыборной гонки

Член Палаты представителей Конгресса США демократ Ллойд Доггет призвал президента Джо Байдена принять «болезненное» решение и выйти из избирательной кампании после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом, – сообщает во вторник, 2 июля, издание The Hill.

В своем заявлении Доггет говорит: «Я надеюсь, что Джо Байден примет болезненное и трудное решение выйти из гонки. Со всем уважением я призываю его сделать это. В опросах общественного мнения в прошедшем году он отставал от Трампа по количеству голосов по многим позициям. Сейчас слишком много поставлено на карту, чтобы рисковать победой Трампа, слишком легковесно предполагать, что сейчас можно изменить то, что нельзя было изменить за год, и что не удалось изменить в ходе дебатов. Байден не должен отдать власть Трампу в 2024 году».

В свою очередь, газета Politico пишет, что бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, член демократической партии, Нэнси Пелоси назвала оправданными опасения по поводу физических возможностей президента Джо Байдена в связи с его неудачным выступлением на дебатах с Трампом.

Как сообщает издание, Пелоси сказала следующее: «Я думаю, это законный вопрос: был это один неудачный эпизод, или таково его состояние в целом? Когда люди задают такой вопрос, он абсолютно оправдан. Я слышу неоднозначные мнения о том, готов ли Байден к предстоящей изнурительной осенней избирательной кампании. Хотя сомнения в отношении здоровья Трампа я считаю также справедливыми».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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