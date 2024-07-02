В Дагестане не нашли причин для запрета ношения никабов

Руководитель отдела Фетв Муфтията Дагестана Ахмед-Хаджи Исаев во вторник, 2 июля, заявил, что исследовав шариатские тексты, достаточных оснований для всеобщего запрета никаба (женский головной убор, скрывающий волосы и лицо, оставляя только прорезь для глаз, – прим.ред.) в республике не найдено.

В сообщении, опубликованном Telegram-канале Муфтията Дагестана, в частности, говорится: «Принимая во внимание обращение представителей власти, обеспокоенных безопасностью населения республики, Муфтий РД рассмотрел вопрос о вынесении фетвы (богословско-правовое заключение, – прим.ред.) о запрете никаба в республике Дагестан и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос. Последнего анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен местный запрет на ношение никаба, поскольку безопасность общества в Исламе отводится первостепенное значение. Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практики в Исламе достаточно».

Напомним, что после теракта в Махачкале и Дербенте муфтий республики Дагестан Ахмед Абдулаев в понедельник, 1 июля, заявил, что планируется принять фетву о запрете ношения никаба.

На встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым Ахмед Абдулаев сказал: «Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете».

Махачкала, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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