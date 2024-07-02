США не готовы говорить о бесполетной зоне над Украиной

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге во вторник, 2 июля, несмотря на призывы Киева, заявил, что Соединенные Штаты не готовы обсуждать создание бесполетной зоны даже над частью Украины, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «Сейчас об этом нечего сказать».

Ранее французское агентство AFP со ссылкой на украинских чиновников, сообщило, что «Украина готовит союзников в Европе к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув в Румынии и Польше системы ПВО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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