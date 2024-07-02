Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что правительство Великобритании «в одно мгновенье» разрушило полноценные и взаимовыгодные отношения с Россией, существовавшие сотни лет, – сообщает во вторник, 2 июля, телеканал Sky News.

В интервью британскому телеканалу российский дипломат сказал: «Стоит сказать, что в конце 2021 года мы действительно наблюдали подъем… в разных областях, в том числе в торговле, экономике, науке и всех других. Однако неожиданно это было разрушено после событий февраля 2022 года. Конечно же, это беспокоит меня, потому что у нас на протяжении нескольких сотен лет были полноценные отношения, взаимовыгодные, и они были разрушены британским правительством в одно мгновение и почти на 100%».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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