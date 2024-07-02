Макрона обвинили в подготовке к «административному перевороту»

Лидер фракции «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен обвинила президента страны Эмманюэля Макрона в подготовке к «административному перевороту» путем замены ключеых сотрудников на лояльных себе людей за четыре дня до второго тура выборов в Национальное собрание страны, – сообщает во вторник, 2 июля, телеканал France Inter.

В эфире телеканала Ле Пен сказала: «Когда я читаю слухи о том, что президент за четыре дня до второго тура выборов готовится в администрации сменить генерального директора национальной полиции, хотя он должен остаться на посту до конца Олимпийских игр, а также директора национальной жандармерии, десяток префектов и еще целый список людей, чтобы назначить лояльных себе людей, я думаю, что это форма административного переворота. ...Когда вы хотите блокировать голоса избирателей, результаты выборов, назначив лояльных себе людей, чтобы они изнутри помешали вести политику, которую поддерживают французы, я называю это административным переворотом».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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