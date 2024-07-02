Лукашенко по просьбе Путина обменял украинского диверсанта на митрополита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости во вторник, 2 июля, рассказал, как по просьбе российского коллеги Владимира Путина украинский диверсант Николай Швец, который участвовал в подрыве российского военного самолета на аэродроме Мачулищи, был обменян на митрополита Ионафана, – сообщают белорусские СМИ.

Белорусский лидер, в частности, сказал: «Диверсанта Швеца мы обменяли на митрополита Ионафана. Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба президента России – если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Я Путину говорю: «Что будем делать? Ваше решение?» Поэтому мы этого Швеца отдали на Украину, а они нам – священника».

«Еще я попросил Киев передать в Белоруссию тяжелораненых российских военнопленных. Троих россиян мы приняли в районе Бреста и передали России в районе Гомеля», – добавил Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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