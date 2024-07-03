Байден рассказал, что он на самом деле чуть не заснул во время дебатов с Трампом

Джо Байден считает, что его неудачные дебаты с Дональдом Трампом в минувший четверг были связаны усталостью, которая была вызвана его недавней международной поездкой во Францию и Италию.

Американский президент счел, что «не очень умно с его стороны было путешествовать по миру несколько раз незадолго до дебатов», и что это привело его к тому, что он «почти заснул на сцене». Объяснения по поводу своего состояния Байден давал накануне на собрании демократов в Вашингтоне. При этом он добавил, что «это не оправдание, а объяснение». «Я не слушал своих советников», – сказал 81-летний демократ. Те, очевидно, рекомендовали ему не выходить на дебаты в таком состоянии и виде.

Дебаты с Трампом, на которых Байден выглядел слабым и уставшим пожилым человеком,

вызвали волну паники в лагере демократов, где стали открыто ставить под сомнение способности Джо Байдена, а также будущее его в качестве президента США на второй срок.

Напомним, что американский президент посетил Францию ​​с 5 по 9 июня для участия в церемонии высадки союзников в Нормандии и с государственным визитом. В день приезда, 5 июня, после ночного путешествия он весь день оставался в своей гостинице. Затем он отправился в Италию с 12 по 14 июня на саммит G7, после чего последовала предвыборная поездка в Калифорнию.

Затем демократ исчез с глаз публики на шесть дней, чтобы подготовиться к дебатам со своими советниками в резиденции Кэмп-Дэвид, но, как показал опыт, ник чему хорошему это в итоге не привело.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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