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Среда, 3 июля 2024, 18:17 мск

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Эрдоган предложил заложить основу для «справедливого мира» на Украине

Архив. Фото: официальный сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Астане в среду, 3 июля, заявил о готовности заложить основу для соглашения о прекращении конфликта между Россией и Украиной, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном канцелярией президента Турции, в частности, говорится: «Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция может заложить основу для соглашения о прекращении продолжающейся войны между Россией и Украиной, сначала путем переговоров о прекращении огня, а затем мирным соглашением. Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент».

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, Турция,