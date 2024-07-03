Гросси призвал Украину прекратить атаки на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 3 июля, заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны Украины должны быть прекращены, поскольку представляют угрозу ядерной безопасности, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х (экс-Twitter), говорится: «ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом станции. Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников должны быть прекращены, поскольку представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей».

Ранее в среду гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об атаке украинских беспилотников на электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре, в результате чего пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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