Москва обвинила США в пособничестве международному терроризму

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 3 июля, заявил, что Вашингтон, потакая намерениям Киева наносить удары по российским регионам, закрепляет за собой статус пособников международного терроризма, и тем самым несет ответственность за эскалацию украинского кризиса, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление представителя Пентагона Патрика Райдера о допустимости нанесения ударов по Крыму американским вооружением, Антонов сказал: «В Вашингтоне прекрасно понимают, что жертвами атак украинцев на Крым могут стать, прежде всего, мирные жители и гости полуострова, как это было в ходе недавнего теракта в Севастополе. Однако это не останавливает администрацию США от выдачи разрешения на хладнокровные массовые убийства. Потакая намерениям киевского режима наносить удары по нашим регионам, Соединенные Штаты фактически закрепляют за собой статус пособников международного терроризма».

«Вместо попыток обуздать своих марионеток, американские власти одобряют все новые поставки дальнобойных вооружений и участвуют в подготовке подобных нападений. Вывод напрашивается один: в Белом доме готовы пойти на все, лишь бы затянуть конфликт и попытать счастья в преступных военных авантюрах шайки Зеленского. Эти безрассудные действия не останутся безнаказанными. Вся ответственность за эскалацию украинского кризиса ложится на Вашингтон», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube