«Хезболла» из «Катюш» обстреляла позиции израильских войск

Ливанское шиитское движение «Хезболла» в среду, 3 июля, заявило, что 100 ракетами «Катюша» был нанесен удар по двум штабам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Западной Галилее и на Голанских высотах, – сообщает телеканал Al Mayadeen.

В заявлении, распространенном «Хезболлой», в частности, говорится: «Бойцы «Исламского сопротивления» («Хезболлах») 100 ракетами «Катюша» в среду ударили по штабу командования 210-й дивизии «Голаны» в казармах Нафах, а также штабу ПВО и ПРО в казармах Калиа».

В свою очередь, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на «Хезболлу» сообщает: «Была обстреляна военная база в Калиа, армейские казармы и патрули в Кфар-Шубе, Манаре, Рамте, Тейхате, Эль-Маликии и Эс-Саммаке. Сведения о взрывах и пожарах поступили из окрестностей города Кирьят-Шмона. Сигналы воздушной тревоги сработали также в шести израильских поселениях в Западной Галилее, где находятся позиции ПВО Израиля».

Бейрут, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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