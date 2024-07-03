Пентагон передаст Украине вооружений на сумму в 2,35 миллиарда долларов

Министерство обороны США в среду, 3 июля, объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 2,35 миллиарда долларов, куда войдут, в том числе, ракеты для систем ПВО HAWK и боеприпасы для РЗСО HIMARS, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Пентагоном, говорится: «Министерство обороны США для обеспечения безопасности Украины объявляет о дополнительной помощи, которая включает пакет по списанию вооружений (PDA) на сумму до 150 миллионов долларов. …Также Пентагон объявляет о поставке Украине значительного пакета перехватчиков ПВО, используя 2,2 миллиарда долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). …В перечень поставок Украине в рамках списания оружия со складов США войдут ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РЗСО HIMARS, артиллеристские снаряды 155 мм и 105 мм, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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