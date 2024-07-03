Такер Карлсон готовится к интервью с Зеленским*

Популярный американский политический журналист Такер Карлсон в среду, 3 июля, сообщил, что готовится к интервью с Владимиром Зеленским*, которого он добивался два года, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Крлсон написал: «Похоже, у нас есть интервью с Зеленским*. Мы пытались добиться этого два года, особенно после интервью с Путиным в феврале. Цель интервью – донести до американцев информацию о конфликте, который кардинально влияет на ситуацию в их стране. Надеемся, все состоится в скором времени».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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