США анонсировали новые способы и виды поддержки Украины на саммите НАТО

Посол США в Киеве Бриджит Бринк на приеме в Американской торговой палате по случаю Дня независимости в среду, 3 июля, заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будут объявлены новые способы военной поддержки Украины, чтобы победить Россию, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский дипломат сказала: «На следующей неделе на саммите НАТО в Вашингтоне мы вместе с альянсом объявим больше новых способов и видов поддержки обороны Украины, включая наши военные поставки. Двустороннее соглашение по безопасности подтвердит наши обязательства в будущем, так как партнерство между Соединенными Штатами и Украины основано на обоюдном стремлении дать Киеву возможность победить Россию».

«Помимо помощи в военной сфере, США предоставили Украине 22,9 млрд долларов в виде прямой бюджетной поддержки, а также другую экономическую помощь. Помимо этого, США уже предоставили Киеву 2,7 млрд долларов гуманитарной помощи», – напомнила посол.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube