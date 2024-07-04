Мобилизованных будут лишать соцвыплат при самовольном оставлении воинской части

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в четверг, 4 июля, подписал приказ о лишении ежемесячных социальных выплат мобилизованным, которые самовольно оставили воинскую часть или место военной службы.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, говорится: «Пункт 2 порядка осуществления ежемесячной социальной выплаты дополнить абзацем следующего содержания: «Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу».

Ежемесячная выплата в размере 158 тысяч рублей составляет большую часть из начисляемых мобилизованным минимальных выплат в размере 195 тысяч рублей.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube