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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:57 мск

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Из-под Нью-Йорка дезертировало более роты украинских военных

Фото: Территориальная оборона Украины

Источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг, 4 июля, сообщил, что позиции под поселком Нью-Йорк (Новгородское) под Горловкой покинуло более роты украинских военных, – передает ТАСС.

Собеседник агентства, в частности, сказал: «В Нью-Йорке у ВСУ ситуация не очень хорошая. Оперативная обстановка привела к бегству в общей сложности более чем роты солдат противника. …Поселок находится под ударами нашей артиллерии сразу с нескольких направлений».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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