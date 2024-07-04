Дания призвала своих граждан не посещать Израиль

Министерство иностранных дел Дании в четверг, 4 июля, обратилось к гражданам Королевства с призывом воздержаться от любых поездок в Израиль из-за рисков значительного повышения эскалации в регионе.

В сообщении датского МИДа, опубликованном в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «В связи с очень высокими рисками для вашей безопасности из-за значительного повышения эскалации конфликта между ливанской «Хезболлой» и Израилем, а также в связи с ситуацией в секторе Газа, рекомендуем воздержаться от любых поездок в Израиль».

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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