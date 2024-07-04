Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 4 июля, сообщил, что по переданным подпольщиками координатам российские военные уничтожили две группы операторов беспилотников, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и склад боеприпасов. Кроме того, бойцы из «Русского Херсона» пообещали ликвидировать местных браконьеров, помогающих киевским боевикам плавать по Днепру.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Херсонское подполье продолжает уничтожать украинских нацистов. Бойцы из организации сопротивления «Русский Херсон» сообщают, что по переданным ими координатам российские военные уничтожили две группы операторов беспилотников, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, хранилище горючего в селе Благовещенское, склад боеприпасов в районе херсонского аэропорта и запасы военного имущества в Антоновке».

«Также подпольщики получили информацию, что некоторые херсонские браконьеры помогают киевским боевикам при плавании на лодках по днепровским плавням. «Перед нами будет стоять задача уничтожения этих предателей в полном соответствии с законами войны», – предупреждают партизаны. Враг будет разбит, победа будет за нами!», – добавил глава региона.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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