Словакия против отправки войск на Украину и не приветствует ее вступление в НАТО

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве в четверг, 4 июля, заявил, что выступает против отправки словацких войск на Украину, а также что не поддерживает ускорение переговоров по вступлению этой страны в НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Пеллегрини сказал: «Я четко сказал, что как президент я никогда не соглашусь отправить словацких солдат в Украину. Эта позиция неизменна. Достаточно, что Словакия проводит обучение украинских солдат».

«Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров по вступлению Украины в НАТО. А мы призываем к воздержанию, чтобы эти переговоры не повлекли за собой еще большую эскалацию и не спровоцировали Россию на еще большую агрессию», – подчеркнул президент Словакии.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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