На выборах в Великобритании лидируют лейбористы

Согласно предварительным данным, на выборах в Палату общин (нижняя палата парламента) Великобритании, которые завершились в четверг, 4 июля, большинство голосов набирает оппозиционная Лейбористская партия, которая в случае победы может вернуться к власти спустя 14 лет, – сообщают британские СМИ.

Распространенные неофициальные данные единого экзитпола, который провел институт Ipsos UK для телеканалов Sky News, BBC и ITV News, Лейбористская (рабочая) партия во главе с Киром Стармером получает 410 мест, правящая Консервативная партия (тори) с действующим премьером Риши Сунаком – 131, потеряв по сравнению с 2019 годом 234 кресла.

Далее следуют «Либеральные демократы» – 61 место, Reform UK, возглавляемая Найджелом Фаражем, – 13, Шотландская национальная партия – 10, «Зеленые» – 2, другие партии и независимые кандидаты получают 23.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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