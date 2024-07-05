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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:17 мск

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В МИД Венгрии рекомендовали не обращать внимания на критику ЕС по поводу визита Орбана в Москву

Петер Сийярто. Скриншот видео hirado.hu

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров Виктора Орбана с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля, заявил, что на критику Будапешта со стороны Евросоюза обращать внимания не стоит, и призвал не путать политиков ЕС с людьми, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Сийярто сказал: «Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», и добавил: «Диалог – единственный способ найти выход из конфликта на Украине. Не путайте выступающих за войну политиков с людьми в Европе».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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