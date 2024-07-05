Новый британский премьер назначил членов своего правительства

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 5 июля, утвердил министром обороны Соединенного Королевства Джона Хили, министром финансов Рейчел Ривз, главой МИД и МВД Дэвида и Иветт Купер, соответственно, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра, в частности, говорится: «Король Карл III сегодня принял сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новый кабинет министров. Сэр Кир Стармер согласился выполнить поручение короля. …Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Дэвид Лэмми в качестве министра иностранных дел, достопочтенный член парламента Джона Хили в качестве министра обороны, в качестве главы МВД – Иветт Купер, в качестве министра финансов – Рейчел Ривз. Вице-премьером назначается Анджела Рэйнер».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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