Алаудинов рассказал о сроках завершения СВО

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в пятницу, 5 июля, заявил, что к концу 2024 году СВО завершится, так как российские войска наступают на всех направлениях, выдавливая противника, – сообщает ЧГТРК «Грозный».

В интервью телеканалу Алаудинов сказал: «Я так думаю, что в этом году СВО мы как раз и завершим. Вообще нет ни одного участка, где противник мог бы сказать, что он получил какое-то преимущество и наступает. По всей линии боевого соприкосновения нет ни одного такого участка. На всех направлениях подразделения Министерства обороны Российской Федерации потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника».

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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