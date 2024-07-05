Реестр иноагентов пополнили журналист, расследователь, юрист и два депутата

Министерство юстиции РФ в пятницу, 5 июля, внесло в список иноагентов журналиста Олесю Герасименко*, юриста Григория Вайпана*, расследователя Сергея Ежова*, а также муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга Сергея Трошина* и Федора Уткина*.

В сообщении, опубликванно на сайте минюста, говорится: «5 июля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г.В. Вайпан*, О.М. Герасименко*, С.А. Ежов*, С.А. Трошин*, а также Ф.В. Уткин*».

Г.В. Вайпан* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Принимал участие в мероприятии, организованном иностранными агентами.

О.М. Герасименко* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

С.А. Ежов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

С.А. Трошин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений.

Ф.В. Уткин* выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Вместе с тем, в соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключены городская общественная организация «Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (Рязанский Мемориал), а также союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека».

*Физлица признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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