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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:18 мск

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США отменили крупномасштабные военные учения в Грузии

Пентагон, фото: pixabay.com

Министерство обороны США в пятницу, 5 июля, объявило об отмене запланированных на 25 июля – 6 августа ежегодных многонациональных военных учений Noble Partner, традиционно проводимых в Грузии, в связи с полным пересмотром двустороннего сотрудничества с этой страной, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте Пентагона, в частности, говорится: «Правительство США начало полный пересмотр всего двустороннего сотрудничества с Республикой Грузия. Решение отложить реализацию проекта Noble Partner обусловлено ложными обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных стран в попытке оказать давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы облегчить давление на Украину, а также в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии. Таким образом, правительство Соединенных Штатов решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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