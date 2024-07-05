Орбан достойно ответил на критику евробюрократов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику со стороны руководителей Евросоюза его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля, заявил, что «именно брюссельский бюрократический бред» до сих пор ничего не сделал для урегулирования украинского кризиса», – сообщают СМИ.

Комментируя заявления председателя Евросовета Шарль Мишель, шефа Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля, Орбан в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «Именно такой брюссельский бюрократический бред не дал никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен подход политический, а не бюрократический».

Напомним, что накануне визита Виктора Орбана в Москву председатель Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявили, что венгерский премьер не имеет мандата Евросоюза на переговоры с Россией, и запретили политику говорить от имени всего Сообщества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что " Путина сможет остановить только единство и решимость, а не умиротворение».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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