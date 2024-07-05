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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:18 мск

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Новый британский премьер подтвердил Байдену «незыблемую» поддержку Киева

премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Скриншот видео theguardian.com

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в пятницу, 5 июля, выразил незыблемую поддержку Украины со стороны Соединенного королевства, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, в частности, говорится: «Лидеры обсудили общую приверженность особым отношениям между Великобританией и США, а также общие амбиции по обеспечению экономического роста. Обсуждая геополитические вызовы, лидеры подтвердили непоколебимую приверженность Украине. Премьер-министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании незыблема».

«Стороны договорились работать по всем основным внешнеполитическим направлениям, включая партнерство в рамках AUKUS. Также Стармер и Байден затронули тему сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона и ситуацию в Северной Ирландии. Премьер-министр и президент надеются увидеться друг с другом на следующей неделе на саммите НАТО в Вашингтоне», – добавили на Даунинг стрит,10.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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