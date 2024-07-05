Байден встретится с Зеленским* на полях саммита НАТО

Представитель Белого дома высокого ранга на брифинге в пятницу, 5 июля, заявил, что президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля встретится с Владимиром Зеленским* во время переговоров с союзниками и лидерами стран, подписавшими двусторонние соглашения с Киевом, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления чиновник сказал: «На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским* совместно с примерно двадцатью нашими союзниками и партнерами, которые подписали с Украиной двусторонние соглашения по безопасности. Также США объявят о новых шагах по укреплению ПВО Украины, ее военных возможностей и о финансовой поддержке, чтобы помочь продолжать обороняться и предотвратить в будущем возможную угрозу агрессии».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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