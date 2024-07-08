В Белом доме считают, что у НАТО нет политической воли для вступления Украины в альянс

Специальный помощник президента США, директор по европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в понедельник, 8 июля, заявил, что в настоящее время у стран-членов НАТО отсутствует политическая воля, чтобы принять Украину в альянс, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Карпентер сказал: «На саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлено о новых решительных шагах по поддержке Украины. Союзники создадут военное командование альянса в Германии, которое займется координацией подготовки и оснащения, а также оказанием помощи Украине в развитии ее сил в будущем. На саммите будет объявлено о выделении Украине 40 млрд долларов военной помощи в 2025 году. Также США и их союзники заявят о новых шагах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины. …Все командование НАТО отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что станет мостом к членству Украины, но в состав организации она будет принята, когда появится политическая воля у всех стран-членов альянса».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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