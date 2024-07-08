В Будапеште рассказали о цели визитов Орбана в Киев и Москву

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что миссия Виктора Орбана во время его визитов на Украину и в Россию была направлена на получение информации и на рассмотрение возможности прекращения огня, – сообщает в понедельник, 8 июля, портал Euractiv.

В интервью агентству, Балаж Орбан, в том числе, сказал: «Мы, европейцы, столкнемся с проблемами, потому что нас не включат в сделку, которая будет заключена без нашего участия, а потом нам придется заплатить такую цену, которая окажется разрушительной для всех правительств Европы. Для завершения конфликта на Украине необходимо восстановить каналы связи. Поездка Виктора Орбана была направлена на получение информации и изучение того, каким образом стороны вовлечены в конфликт, а также на рассмотрение возможности потенциального прекращения огня – вот для этого премьер-министр ездил в Киев, для этого же он посещал Москву».

«Конечно, мы сообщим европейским правительствам, что мы узнали. … Будапешт осознает, что у него нет мандата на ведение переговоров от лица ЕС, однако ничего не просит ни у Украины, ни у России», – добавил политический директор премьер-министра Венгрии.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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