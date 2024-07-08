Белый дом признался в причастности к ударам по Крыму

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 8 июля, заявил, что Украина атаковала Крым американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Кирби сказал: «Украина применила предоставленные Соединенными Штатами ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы. Именно этими средствами в порту Севастополя был потолен последний боевой корабль с крылатыми ракетами, в результате чего российский Черноморский флот покинул Крымский полуостров».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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