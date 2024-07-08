Вашингтон обещает помощь Киеву в развитии ВПК и систем ПВО

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 8 июля, заявил, что на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, будет объявлено о помощи Украине в развитии ВПК и систем ПВО. Кроме того, представитель адмиристрации США в очердной раз подтвердил, что Вашингтон не собирается ограничивать Киев в применении американского оружия для ударов вглубь России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Вы услышите объявления об усилении воздушной обороны, средств сдерживания Украины, а также относительно военно-промышленного комплекса. США и несколько других стран-членов НАТО выступят с объявлениями об укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь ей защитить свои города и энергосистему. Также речь пойдет о повышении устойчивости украинского ВПК и инвестировании в него».

«США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России. Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине – они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы», – заявил также представитель Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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