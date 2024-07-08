Берлин предоставил Киеву очередной пакет военной помощи, включая систему ПВО Patriot с ракетами

Федеральное правительство Германии в понедельник, 8 июля, объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который войдет система Patriot и ракеты к ней, боевые бронированные машины, инженерные танки, морские и воздушные беспилотники, а также тысячи боеприпасов различных видов, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства ФРГ, в частности, говорится: «В пакет помощи Украине включены: система Patriot с запчастями и ракеты к ней; 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D (ранее передано 9); 9 тысяч боеприпасов к зенитным танкам Gepard; боеприпасы к танкам Leopard 1; 55 тысяч 155 снарядов калибра 155 мм; 30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями; 200 мобильных устройств для глушения дронов; 10 автономных морских катеров; 4 инженерных танка Wisent 1; бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями; 10 бронированных машин; 2 патрульных пикапа; терминалы спутниковой связи SatCom, очки ночного видения, различные виды винтовок, пулеметы и патроны к ним, дымовые шашки, взрывчатка и детонаторы».

«Начиная с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, Германия предоставила Украине военной помощи на 30 млрд евро», – напомнили в германском правительстве.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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