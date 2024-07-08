В Белом доме заявили, что Байден не лечится от болезни Паркинсона

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 8 июля, заявила, что президент США Джо Байдена не лечится от болезни Паркинсона, так как ее у него нет, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Карин Жан-Пьер сказала: «Он не проходил лечение от болезни Паркинсона в прошлом, не нуждается в таком лечении и сейчас. И никаких препаратов от этой болезни он не принимает. … Общие медобследования последних трех лет, о которых мы сообщали, включали посещение невролога. В последнем заключении в феврале он написал, что после тщательного обследования признаков нарушений работы нервной системы, включая болезнь Паркинсона или склероз, не обнаружено».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube