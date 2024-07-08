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Вторник, 9 июля 2024, 01:10 мск

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Американский «Король ужасов» призвал Байдена выти из предвыборной гонки

Популярный американский писатель, «Король ужасов», Стивен Кинг в понедельник, 8 июля, призвал президента США Джо Байдена отказаться от выборов ради страны, которую он «самозабвенно любит», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях Кинг написал: «Джо Байден был прекрасным президентом, но ему пришла пора в интересах Америки, которую он так самозабвенно любит, объявить, что он не будет баллотироваться и избираться на следующий срок».

Комментируя высказывание писателя, бизнесмен и миллиардер Илон Маск, заметил: «Даже Стивен Кинг за Трампа».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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