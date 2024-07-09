Небензя: Удар украинской антиракеты по детской клинике в Киеве «совпал» с саммитом НАТО

Постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по украинской тематике, созванном по запросу западных стран, во вторник, 9 июля, заявил, что трагедия с попаданием ракеты украинской системы ПВО в детский госпиталь произошла накануне саммита НАТО, и «подобные ситуации происходят уже в третий раз».

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы неоднократно говорили, что Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине. Если же говорить об ударах российских ВКС, которые действительно были нанесены по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, то одной из целей в Киеве стал завод имени Артема – одно из крупнейших предприятий концерна Укроборонпром. Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов. И эта цель, согласно данным объективного контроля и по свидетельствам самих киевлян, была поражена. Поскольку завод находится примерно в 2 км от пострадавшей детской больницы Охматдет, есть все основания полагать, что поразившая ее ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права не размещал системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах. Однако на этот момент его западные спонсоры предпочитают закрывать глаза».

«Не можем также не сказать и о том, что сами украинцы в соцсетях подметили примечательную тенденцию – трагедия с попаданием ракеты ПВО в детский госпиталь произошла ровно накануне саммита НАТО. Причем это уже третий саммит НАТО с начала СВО, и схожие ситуации возникали перед каждым из них», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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