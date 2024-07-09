Блинкен пообещал украинкам десять тысяч бронежилетов

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на одном из мероприятий саммита НАТО в Вашингтоне во вторник, 9 июля, пообещал передать Киеву более 10 тысяч женских бронежилетов от союзников по НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава американской дипломатии сказал: «Сегодня мы объявляем, что союзники по НАТО предоставят более семи миллионов долларов на закупку оборудования для женщин в вооруженных силах Украины, включая более 10 тысяч бронежилетов, обуви и военного обмундирования».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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