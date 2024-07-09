российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 июля 2024, 20:26 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Блинкен пообещал украинкам десять тысяч бронежилетов

Энтони Блинкен Фото: Украинские СМИ

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на одном из мероприятий саммита НАТО в Вашингтоне во вторник, 9 июля, пообещал передать Киеву более 10 тысяч женских бронежилетов от союзников по НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава американской дипломатии сказал: «Сегодня мы объявляем, что союзники по НАТО предоставят более семи миллионов долларов на закупку оборудования для женщин в вооруженных силах Украины, включая более 10 тысяч бронежилетов, обуви и военного обмундирования».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, США, Украина,