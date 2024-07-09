Заседание демпартии США по участию Байдена в президентской гонке сравнили с похоронами

Заседание членов Демократической партии, посвященное дальнейшему участию президента США Джо Байдена в гонке за переизбрание, «было похоже на похороны», к тому же политики так и не смогли прийти к единому мнению о дальнейшей судьбе главы государства, – сообщает во вторник, 9 июля, издание Punchbowl.

В своей публикации со ссылкой на источники в партии издание пишет: «Один из членов Палаты представителей, поддерживающий Байдена, сказал, что встреча была похожа на похороны, а у самих демократов определенно нет единого мнения о дальнейшей политической судьбе президента Байдена. Кроме того, член Палаты представителей от Коннектикута Джаханна Хейс заявила во время встречи, что замена Байдена на вице-президента Камалу Харрис будет означать провал».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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