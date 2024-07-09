Столтенберг: Конфликт на Украине выявил проблемы в боеспособности НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме военной промышленности на полях саммита альянса в Вашингтоне во вторник, 9 июля, заявил о необходимости срочно ликвидировать значительные проблемы в боеготовности и совместимости вооружений в подразделениях разных стран, выявленные в ходе конфликта на Украине, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Столтенберг сказал: «Война на Украине показала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но и огромные проблемы в совместимости наших войск. Самый наглядный пример – это германо-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако выяснилось, что в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов, не подходят к немецким гаубицам и наоборот. Это демонстрирует несовместимость наших вооруженных сил. На саммите нужно не только принять решения об увеличении оборонных расходов и заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложить новые возможности для совместного производства вооружений разными странами-членами НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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