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Вторник, 9 июля 2024, 23:30 мск

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Венгрия на саммите НАТО выступит за скорейшее начало переговоров в украинском конфликте

Петер Сийярто. Скриншот видео hirado.hu

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во вторник, 9 июля, заявил, что, поскольку украинский конфликт на поле боя не приведет ни к какому решению, Будапешт на саммите НАТО в Вашингтоне выступит за скорейшее начало мирных переговоров, – сообщают СМИ.

В видеообращении, размещенном на своей странице в соцсетях, Сийярто говорит: «Позиция Венгрии ясна: эта война не приведет ни к какому решению на поле боя, вместо этого необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, и именно эту позицию мы будем представлять в течение трех дней на саммите НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, США, Украина,