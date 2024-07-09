Венгрия на саммите НАТО выступит за скорейшее начало переговоров в украинском конфликте

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во вторник, 9 июля, заявил, что, поскольку украинский конфликт на поле боя не приведет ни к какому решению, Будапешт на саммите НАТО в Вашингтоне выступит за скорейшее начало мирных переговоров, – сообщают СМИ.

В видеообращении, размещенном на своей странице в соцсетях, Сийярто говорит: «Позиция Венгрии ясна: эта война не приведет ни к какому решению на поле боя, вместо этого необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, и именно эту позицию мы будем представлять в течение трех дней на саммите НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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