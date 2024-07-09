российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 июля 2024, 00:41 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Хуситы обстреляли суда в Аравийском море и Аденском заливе

Военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа во вторник, 9 июля, сообщил об ударах в Аравийском море и Аденском заливе по трем коммерческим судам, связанных с Израилем и США, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала представитель хуситов сказал: «В ходе совместной операции ВМС и ракетных войск движения «Ансар Алла» в Аравийском море было атаковано американское судно Maersk Sentosa. Попадание было прямым и точным. Также в Аравийском море беспилотниками были нанесены удары по нарушившему запрет на заход в порты оккупированной Палестины судну Marathopolis. В Аденском заливе с помощью беспилотных аппаратов было атаковано израильское судно MSC Patnaree».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

В результате обстрела Израилем школы в секторе Газа погибло 29 человек / «Хезболла» десятками «Катюш» обстреляла штаб ЦАХАЛ / СМИ: Саудовская Аравия пригрозила ЕС продать западные облигации, если будут конфискованы российские активы / Австралия назначила чиновника для борьбы с антиизраильскими протестами / Реальное число жертв в секторе Газа может превышать 186 000 человек / Дания призвала своих граждан не посещать Израиль / Нетаньяху саботирует соглашение о перемирии в секторе Газа – СМИ / «Хезболла» из «Катюш» обстреляла позиции израильских войск

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Израиль, США,