Хуситы обстреляли суда в Аравийском море и Аденском заливе

Военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа во вторник, 9 июля, сообщил об ударах в Аравийском море и Аденском заливе по трем коммерческим судам, связанных с Израилем и США, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала представитель хуситов сказал: «В ходе совместной операции ВМС и ракетных войск движения «Ансар Алла» в Аравийском море было атаковано американское судно Maersk Sentosa. Попадание было прямым и точным. Также в Аравийском море беспилотниками были нанесены удары по нарушившему запрет на заход в порты оккупированной Палестины судну Marathopolis. В Аденском заливе с помощью беспилотных аппаратов было атаковано израильское судно MSC Patnaree».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube