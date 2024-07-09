Байден пообещал Киеву десятки тактических систем ПВО в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден на официальном открытии саммита НАТО во вторник, 9 июля, в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты с союзниками в ближайшие месяцы планируют передать Украине пять дополнительных стратегических, а также десятки тактических систем противовоздушной обороны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине вооружений для противовоздушной обороны. Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО. Также в 2025 году Украина получит для систем ПВО сотни ракет-перехватчиков».

«США позаботятся о том, что Украина будет первоочередным получателем критически важных воздушных перехватчиков, они будут получать эти системы раньше, чем кто-то другой», – добавил американский лидер.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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