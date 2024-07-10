СМИ: Саммит НАТО назовет КНР «решающим пособником» России в украинском конфликте

Итоговая декларация саммита НАТО будет содержать формулировку, в которой Китай будет определен как «решающий пособник» России, поддерживающий ее действия в конфликте на Украине, – сообщает в среду, 10 июля, агентство Reuters.

Со ссылкой на проект итогового документа саммита НАТО агентство пишет: «Союзники достигли соглашения по декларации саммита, теперь ее текст должны утвердить главы стран-членов альянса. …В проекте декларации говорится, что КНР стала решающим пособником в войне России против Украины посредством своего партнерства без ограничений, а также своей широкомасштабной поддержкой российской оборонно-промышленной базы. КНР содействует России в военных действиях на Украине, тем самым усиливая угрозу, которую Москва представляет евроатлантической безопасности. Участники саммита призывают Китай как постоянного члена Совбеза ООН прекратить материальную и техническую поддержку военных действий России на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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