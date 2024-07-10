Байден призвал НАТО не отставать от российского ВПК

Президент США Джо Байден на первой рабочей сессии саммита НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля, заявил, что страны-члены НАТО не должны допустить отставания от развивающегося военно-промышленного комплекса России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Один ответ на вопрос, как мы можем укреплять свой щит, должен заключаться в усилении нашей промышленной базы. Россия сейчас стоит на военных рельсах, когда дело касается выпуска оборонной продукции. Она существенно наращивает объемы производства вооружений, боеприпасов и другой техники. Считаю, что мы не можем, мы не должны допустить, чтобы альянс отстал от нее».

В свою очередь, США сенатор-республиканец Джим Риш из комитета по международным отношениям на полях саммита НАТО заявил, что США и европейские партнеры ошеломлены слабостью военно-промышленного комплекса своих стран.

«Я думаю, мы все были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны», – сказал американский конгрессмен.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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