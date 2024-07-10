Польша отказалась сбивать российские ракеты над Украиной

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на саммите НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля, заявил, что без распоряжения НАТО вооруженные силы его страны российские ракеты над Украиной сбивать не будут, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Косиняк-Камыш сказал: «Если НАТО не примет решение сбивать российские ракеты в небе над Украиной, то Польша самостоятельно этого делать не будет. А консенсуса по этому вопросу в НАТО нет – Белый дом заявил, что не желает эскалации».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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