Орбан призывает НАТО вернуться к своей первоначальной роли

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видеообращении в среду, 10 июля, заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет призывать альянс вернуться к своим первоначальным целям, а также еще раз подтвердил, что его страна отказывается участвовать в конфликте на Украине, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, венгерский лидер говорит: «НАТО создавалась 75 лет назад для обеспечения безопасности своих членов, однако, сейчас очевидно, что альянс отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией. Теперь растет роль этого военного блока в конфликте на Украине, а это опасно и безответственно, потому что неизвестно, к чему это может привести. Я буду настаивать на возвращении НАТО к своему первоначальному духу и развитию прежде всего оборонительных мощностей».

«Мы по-прежнему заявляем, что не будем принимать участие в миссии НАТО на Украине, мы будем полностью соблюдать наши обязательства по развитию обороноспособности Венгрии», – подчеркнул Орбан.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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