НАТО выделит Киеву 40 миллиардов евро военной помощи в следующем году

Главы стран-членов НАТО в среду, 10 июля, выпустили итоговую декларацию саммита, в которой договорились выделить Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 году, а также пригласить в альянс, когда убедятся, что Киев выполнил все необходимые условия, – сообщают СМИ.

В итоговой декларации саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне, в частности, говорится: «Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение 2025 года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности. Страны НАТО считают, что Украина находится на необратимом пути в альянс, и направят приглашение присоединиться, когда союзники убедятся в том, что Киев выполнил все необходимые условия. Страны НАТО продолжат поддерживать реформы на Украине в сфере безопасности и демократии, их прогресс будет подлежать ежегодной оценки. Также саммит НАТО решил создать совместный с Украиной центр по анализу, тренировке и образованию для изучения опыта конфликта».

«Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи России. Мы осуждаем всех, кто способствует и таким образом продлевает конфликт на Украине», – подчеркивается также в документе.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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