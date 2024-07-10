НАТО заявила о планах расширения по всему миру, в том числе – в Черном море

Лидеры стран-членов НАТО в своей итоговой декларации, принятой на саммите организации в Вашингтоне в среду, 10 июля, заявили, что альянс собирается продолжить свое расширение в Черном море и на восточных Балканах, усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, а также углубить сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

В итоговой декларации НАТО, в частности, говорится: «Западные Балканы и регионы Черного моря имеют стратегическое значение для альянса. Мы остаемся твердо привержены их безопасности и стабильности. Мы продолжим укреплять наш политический диалог и практическое сотрудничество с Западными Балканами в целях поддержки реформ, регионального мира и безопасности, а также противодействия вредоносному влиянию, включая дезинформацию, гибридные и киберугрозы, исходящие как от государственных, так и от негосударственных субъектов. …Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему присутствию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (KFOR). … НАТО поддерживает евроатлантические устремления заинтересованных стран этого региона».

Что касается продвижения военного блока НАТО на Ближний Восток и Африку, в документе альянса говорится: «Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе».

«Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, учитывая, что события в нем влияют на евроатлантическую безопасность … Мы углубляем диалог для работы с кросс-региональными вызовами и усиливаем наше практическое сотрудничество, в том числе посредством флагманских проектов в сферах поддержки Украины», – отмечено также в итоговой декларации НАТО, принятой на саммите в Вашингтоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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